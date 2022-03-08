Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Яйсле: мы уверены в себе в игре с «Баварией»

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Маттиас Яйсле высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Баварией».
«Это будет очень тяжёлый матч, и кто здесь фаворит, понятно. В любом случае мы уверены в себе. Хотим вознаградить себя за прекрасный сезон», — цитирует Яйсле пресс-служба УЕФА.
Матч «Бавария» — «РБ Зальцбург» пройдёт сегодня, 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи. Первая игра 1/8 финала ЛЧ между «РБ Зальцбург» и «Баварией» завершилась вничью – 1:1.
Напомним, «Зальцбург» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете G, уступив по очкам французскому «Лиллю» (11). «Бавария», набрав 18 очков, выиграла группу E.
- 8 марта 2022
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