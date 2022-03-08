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«Балтика» разгромила «Краснодар-2» в выездном матче ФНЛ

«Балтика» разгромила «Краснодар-2» в выездном матче ФНЛ
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В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал «Балтику». Встреча прошла на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 38-й минуте счёт открыл нападающий «Балтики» Максим Барсов. На 56-й минуте встречи форвард Артём Максименко упрочил преимущество калининградской команды. Через 9 минут Барсов оформил дубль и установил итоговый счёт матча.

Калининградская «Балтика» набрала 41 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Краснодар-2» (33) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (53). В тройку лидеров турнира также входят воронежский «Факел» (49) и московское «Торпедо» (47).

ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
08 марта 2022, вторник. 18:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Барсов – 38'   0:2 Максименко – 56'   0:3 Барсов – 65'
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