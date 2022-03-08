«Балтика» разгромила «Краснодар-2» в выездном матче ФНЛ

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал «Балтику». Встреча прошла на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



На 38-й минуте счёт открыл нападающий «Балтики» Максим Барсов. На 56-й минуте встречи форвард Артём Максименко упрочил преимущество калининградской команды. Через 9 минут Барсов оформил дубль и установил итоговый счёт матча.



Калининградская «Балтика» набрала 41 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Краснодар-2» (33) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (53). В тройку лидеров турнира также входят воронежский «Факел» (49) и московское «Торпедо» (47).