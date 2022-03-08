Винисиус — о том, почему не перешёл в «Барселону»: было ясно, что «Реал» — моя судьба

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор объяснил, почему решил стать игроком мадридского клуба, а не «Барселоны».
«У них не было вариантов, чтобы убедить меня. Мне всегда было ясно, что «Реал» — это моя судьба. Я всегда делал то, что умел, и демонстрировал лишь сильные свои стороны. Конечно, я нервничал, став игроком «Реала», но мне помогали мои партнёры по команде. Я всегда чувствовал доверие со стороны клуба и других футболистов», — приводит слова Винисиуса MadridistaReal.
Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» за € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус провёл за «Реал» 25 матчей чемпионата Испании, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.
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