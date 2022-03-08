«Бавария» — «РБ Зальцбург»: Левандовски оформил дубль

Сегодня, 8 марта, «Бавария» принимает австрийский «РБ Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).



Хозяева забили 2-й гол — это сделал Роберт Левандовски. Форвард реализовал пенальти. До этого мюнхенцы открыли счёт в игре — отличился Роберт Левандовски. Роберт мощным ударом с пенальти уложил мяч в левый нижний угол. Голкипер не угадал направление удара.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «РБ Зальцбург».



Напомним, «Зальцбург» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете G, уступив по очкам французскому «Лиллю» (11). «Бавария», набрав 18 очков, выиграла группу E с «Бенфикой», «Барселоной» и киевским «Динамо».