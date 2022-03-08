Матч «Ливерпуль» — «Интер» был прерван. Врачи оказывали помощь болельщику на трибунах

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Интер» был прерван на три с половиной минуты. Болельщику на трибунах стало плохо, медицинский персонал на стадионе оказал ему первую помощь.

Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). К 31-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Интер».

Первая встреча «Интера» и «Ливерпуля» в Италии завершилась победой английского коллектива со счётом 2:0. Напомним, «Интер» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете D, уступив по очкам мадридскому «Реалу» (15). «Ливерпуль», набрав 18 очков, выиграл группу B с «Атлетико», «Порту» и «Миланом».