Матч «Ливерпуль» — «Интер» был прерван. Врачи оказывали помощь болельщику на трибунах
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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Интер» был прерван на три с половиной минуты. Болельщику на трибунах стало плохо, медицинский персонал на стадионе оказал ему первую помощь.
Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). К 31-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Интер».
Первая встреча «Интера» и «Ливерпуля» в Италии завершилась победой английского коллектива со счётом 2:0. Напомним, «Интер» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете D, уступив по очкам мадридскому «Реалу» (15). «Ливерпуль», набрав 18 очков, выиграл группу B с «Атлетико», «Порту» и «Миланом».
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