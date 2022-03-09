«Бавария» обновила рекорд Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» в 20-й раз в истории пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщается в «твиттере» Opta Franz.



Мюнхенцы обновили свой же рекорд по выходам в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ни одна другая команда не проходила в 1/4 финала так же часто. Ближе всего к этому показателю испанская «Барселона» – она принимала участие в стадии четвертьфинала 18 раз.



Сегодня, 9 марта, «Бавария» принимала австрийский «РБ Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч закончился со счётом 7:1 в пользу мюнхенцев. Первая игра завершилась со счётом 1:1.

Помимо «Баварии», в четвертьфинал пробился английский «Ливерпуль», который в двух играх оказался сильнее миланского «Интера» (2:0, 0:1).