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Андрей Карпович возглавит сборную Казахстана

Андрей Карпович возглавит сборную Казахстана
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Андрей Карпович будет назначен новым главным тренером сборной Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz. Ожидается, что об этом будет объявлено в ближайшее время.

Карпович тренирует клуб из Казахстана «Кызыл-Жар», который по итогам прошлого сезона вышел в квалификацию Лиги конференций. Специалист возглавит национальную сборную на две ближайшие встречи с Молдавией в стыковых матчах Лиги наций. Матчи пройдут 24 и 29 марта. После этих встреч будет принято решение о дальнейшем будущем Андрея Карповича в сборной Казахстана.

Напомним, в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции разгромила Казахстан. Матч завершился со счётом 8:0. Французская команда оформила прямую путёвку в финальную часть турнира. Этот матч стал для национальной команды Казахстана последним под руководством Талгата Байсуфинова.

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