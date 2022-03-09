Андрей Карпович возглавит сборную Казахстана

Андрей Карпович будет назначен новым главным тренером сборной Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz. Ожидается, что об этом будет объявлено в ближайшее время.



Карпович тренирует клуб из Казахстана «Кызыл-Жар», который по итогам прошлого сезона вышел в квалификацию Лиги конференций. Специалист возглавит национальную сборную на две ближайшие встречи с Молдавией в стыковых матчах Лиги наций. Матчи пройдут 24 и 29 марта. После этих встреч будет принято решение о дальнейшем будущем Андрея Карповича в сборной Казахстана.



Напомним, в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции разгромила Казахстан. Матч завершился со счётом 8:0. Французская команда оформила прямую путёвку в финальную часть турнира. Этот матч стал для национальной команды Казахстана последним под руководством Талгата Байсуфинова.