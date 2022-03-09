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«Манчестер Сити» — «Спортинг». Платная прямая трансляция
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Кейн: Конте — фантастический тренер

Кейн: Конте — фантастический тренер
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поделился мнением о главном тренере «шпор» Антонио Конте.

«Конте — фантастический тренер. Я чувствую, что нахожусь в отличном месте. Антонио дал мне больше стрел для моего лука, помог раскрыться. Я всегда стараюсь стать лучше. Сейчас я в хорошей форме. Мы настроены хотим играть в Лиге чемпионов», — приводит слова Кейна журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Конте возглавил «Тоттенхэм» в начале ноября 2021 года. Ранее Конте работал в «Аталанте», «Ювентусе», «Челси», «Интере», сборной Италии и других командах. «Тоттенхэм» в 26 матчах набрал 45 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (69).

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