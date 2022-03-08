Антонио Конте прокомментировал разгромную победу «Тоттенхэма» в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал победу в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (5:0).

«Я уверен, что мои игроки и болельщики очень довольны этим выступлением. Очень важные три очка для турнирной таблицы. Мы постараемся бороться до конца за лучшую возможную позицию в таблице. Я думаю, что мы становимся сильнее во многих аспектах. Мы должны избегать взлётов и падений и быть стабильной командой. Сейчас мы должны взять на себя ответственность. Мы должны бороться, чтобы достичь наилучшего возможного положения и бороться за место в Лиге чемпионов. Конечно, это будет непросто. У нас должны быть амбиции, и я думаю, что мы можем это сделать», — приводит слова Конте BBC.

Команда Антонио Конте набрала 45 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (22) – на 17-м месте.

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