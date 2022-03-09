«Ювентус» предложил Полю Погба контракт с зарплатой в € 9 млн

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус», сообщает журналист Руди Галетти на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, итальянский клуб предложил Погба контракт с зарплатой в € 9 млн. Также в предложении предусмотрены выплаты в размере € 3 млн в качестве бонусов. Сообщается, что стороны активно ведут переговоры. Действующее соглашение полузащитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до июня 2022 года.



Напомним, Погба выступал за туринский «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В нынешнем сезоне в 15 матчах английской Премьер-лиги Погба забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. Рыночная стоимость французского хавбека оценивается порталом Transfermarkt в € 55 млн.

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