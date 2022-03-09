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Крыховяк отказался от отпуска и ведёт переговоры о расторжении контракта с «Краснодаром»

Крыховяк отказался от отпуска и ведёт переговоры о расторжении контракта с «Краснодаром»
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Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк отказался от отпуска, который был предоставлен всем легионерам, и ведёт переговоры о расторжении контракта с клубом, сообщает Sportowe Fakty. По информации источника, футболист находится в России и продолжает диалог с руководством «быков».

Напомним, «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. Позже последний принял решение прекратить сотрудничество с клубом.

О приостановке контракта Крыховяка речи не шло. Ранее пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский сообщил, что полузащитник уже получил предложение от другой команды.

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