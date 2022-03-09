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Генсек Шведского футбольного союза: было бы разумно дать сборной Польши нового соперника

Генсек Шведского футбольного союза: было бы разумно дать сборной Польши нового соперника
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Генеральный секретарь Шведского футбольного союза (SvFF) Хокан Шёстранд отреагировал на решение ФИФА об автоматическом выходе сборной Польши в финал отбора ЧМ-2022 из-за исключения национальной команды России из международных турниров.

«Мы думаем, что было бы разумно и справедливо, если бы в полуфинале стыковых матчей сборная Польши получила нового соперника. Мы понимаем, что для ФИФА это сложная задача, но тем не менее должен применяться спортивный принцип с равными условиями, то есть участие и победа в двух стыковых матчах для выхода в финальную стадию чемпионата мира.

Теперь мы получили это решение ФИФА и будем биться в двух матчах, даже если у Польши будет преимущество в возможном финале стыковых матчей», — приводит слова Шёстранда пресс-служба SvFF.

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