Хави — о Холанде: не знаю ни одного игрока, который сказал «Барселоне» «нет»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Не знаю ни одного игрока, который сказал «Барселоне» «нет».
Когда говоришь с футболистом, нужно рассказать ему о команде, как она играет, тренируется. Нужно дать ему понять, что это лучший клуб и замечательный город», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. При этом летом текущего года по нему активируется сумма выкупа нападающего в размере € 75 млн.
В нынешнем сезоне норвежский футболист принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.
Видеообзор матча 27-го тура Примеры «Эльче» — «Барселона»:
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