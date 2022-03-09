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Хави — о Холанде: не знаю ни одного игрока, который сказал «Барселоне» «нет»

Хави — о Холанде: не знаю ни одного игрока, который сказал «Барселоне» «нет»
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Не знаю ни одного игрока, который сказал «Барселоне» «нет».

Когда говоришь с футболистом, нужно рассказать ему о команде, как она играет, тренируется. Нужно дать ему понять, что это лучший клуб и замечательный город», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. При этом летом текущего года по нему активируется сумма выкупа нападающего в размере € 75 млн.

В нынешнем сезоне норвежский футболист принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.

Видеообзор матча 27-го тура Примеры «Эльче» — «Барселона»:

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