Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Спортинг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Осинькин прокомментировал возможный уход легионеров из команды

Игорь Осинькин прокомментировал возможный уход легионеров из команды
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный уход легионеров из самарской команды.

«Все наши легионеры пока остаются у нас в строю. Мы от них о желании уехать не слышали. Понимаем, что всё может поменяться. Но на данный момент все в команде», — цитирует Осинькина «Рейтинг Букмемеров».

В составе самарского клуба выступают хорват Матео Барач, нидерландец Гленн Бейл, итальянец Фернандо Костанца и украинец Дмитрий Иванисеня. В текущем сезоне РПЛ «Крылья» занимают восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 28 очков за 19 игр.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022