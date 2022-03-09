Игорь Осинькин прокомментировал возможный уход легионеров из команды

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный уход легионеров из самарской команды.



«Все наши легионеры пока остаются у нас в строю. Мы от них о желании уехать не слышали. Понимаем, что всё может поменяться. Но на данный момент все в команде», — цитирует Осинькина «Рейтинг Букмемеров».



В составе самарского клуба выступают хорват Матео Барач, нидерландец Гленн Бейл, итальянец Фернандо Костанца и украинец Дмитрий Иванисеня. В текущем сезоне РПЛ «Крылья» занимают восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 28 очков за 19 игр.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии.