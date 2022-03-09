Андреас Гранквист: если Ларссон и Гигович выразят желание, ждём их в «Хельсингборге»

Спортивный директор шведского «Хельсингборга» и бывший игрок «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал о вероятности приезда игроков из РПЛ.

«Я сказал газете, что контактировал с Гиговичем и Ларссоном и что если они захотят перейти в «Хельсингборг», мы будем в этом очень заинтересованы. Это наши парни, из Хельсингборга. И мы с радостью встретим их возвращение домой, примем их на несколько месяцев, если они выразят желание. Возможен ли отъезд всех скандинавских игроков из Российской Премьер-Лиги? Не знаю», — цитирует Гранквиста «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии.