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«Вулверхэмптон» продлил контракт с форвардом, который провёл 4 матча в этом сезоне АПЛ

«Вулверхэмптон» продлил контракт с форвардом, который провёл 4 матча в этом сезоне АПЛ
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22-летний нападающий «Вулверхэмптона» Педру Нету продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт «волков».

По информации источника, новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Португальский форвард выступает за «Вулверхэмптон» с августа 2019 года, куда перешёл из римского «Лацио» за € 17,9 млн. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Нету сыграл в четырёх матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Португалец не играл с апреля 2021 года по февраль 2022 года из-за травмы колена.

С 2020 года Нету вызывается в сборную Португалии, за которую успел провести три матча.

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