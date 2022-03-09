Варан вернулся к тренировкам перед игрой с «Тоттенхэмом»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан вернулся к тренировкам перед игрой с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Экс-игрок «Реала» не смог помочь «красным дьяволам» в дерби с «Ман Сити» (1:4). Связано это с положительным тестом на коронавирус, сданным перед игрой. Следующее тестирование показало, что Варан здоров.
Также в общей группе тренировался Эдинсон Кавани, в то время как Криштиану Роналду тренировался отдельно, восстанавливая физическую форму. У уругвайца были проблемы с пахом, а португалец испытывает проблемы с бедром.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» состоится в 20:30 по московскому времени 12 марта. «Красные дьяволы» занимают в английской Премьер-лиге 6-е место.
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