Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан вернулся к тренировкам перед игрой с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Экс-игрок «Реала» не смог помочь «красным дьяволам» в дерби с «Ман Сити» (1:4). Связано это с положительным тестом на коронавирус, сданным перед игрой. Следующее тестирование показало, что Варан здоров.



Также в общей группе тренировался Эдинсон Кавани, в то время как Криштиану Роналду тренировался отдельно, восстанавливая физическую форму. У уругвайца были проблемы с пахом, а португалец испытывает проблемы с бедром.



Матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» состоится в 20:30 по московскому времени 12 марта. «Красные дьяволы» занимают в английской Премьер-лиге 6-е место.