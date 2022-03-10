Вратарь «Ман Сити» установил рекорд ЛЧ, выйдя на поле спустя 16 лет после дебютной игры

36-летний британский голкипер «Манчестер Сити» Скотт Карсон появился на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонским «Спортингом» (0:0, 5:0 общ.) и установил рекорд турнира. Об этом сообщает OptaJoe в «Твиттере».
На 73-й минуте встречи Карсон заменил в воротах «горожан» бразильца Эдерсона. Таким образом, он вновь вышел на поле в матче Лиги чемпионов спустя 16 лет и 334 дня после дебютной игры, когда ему было 19 лет. Это самый большой разрыв между выступлениями для любого игрока в истории соревнований.
Всего за карьеру Карсон принял участие в 522 матчах во всех турнирах, в которых отстоял на ноль в 154 случаях, а в оставшихся играх он пропустил 660 мячей. Ранее он выступал за «Лидс», «Ливерпуль», «Дерби Каунти», «Шеффилд Уэнсдей», «Чарльтон», «Астон Виллу», «Вест Бромвич», турецкий «Бурсаспор» и «Уиган».
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