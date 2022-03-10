Бывший игрок сборной Франции раскритиковал Почеттино за поражение от «Реала»
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Бывший полузащитник сборной Франции Оливье Дакур раскритиковал работу Маурисио Почеттино в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Парижане на протяжении целого часа играли с Месси, Неймаром и Мбаппе в составе. Когда уже выигрываешь, неплохо бы поменять одного из них, чтобы укрепить середину поля. Почеттино не сделал этого», — цитирует Дакура официальный сайт УЕФА.
По сумме двух матчей «Реал» прошёл «ПСЖ». В первой игре, которая состоялась в Париже, подопечные Почеттино выиграли с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил Килиан Мбаппе. В ответном матче, который завершился сегодня, 10 марта, «сливочные» одержали волевую победу – 3:1. Хет-три оформил Карим Бензема, а у «ПСЖ» отличился Мбаппе.
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