Леонардо – о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: это тяжёлый удар для команды

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказался об ответном матче с мадридским «Реалом» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.



«Это тяжёлый удар для команды. Первый пропущенный мяч многое изменил. Мы немного потерялись, а «Реал» это почувствовал. Надо признать свои ошибки вкупе с нашей неспособностью с честью выходить из трудных ситуаций. Мы проиграли — есть что анализировать, как можно скорее искать выход.



Во время перерыва мы были уверены в том, что играем лучше. А когда всё закачивается вот так, необходимо призадуматься, почему такое произошло, но на это нам потребуется время», — цитирует Леонардо официальный сайт УЕФА.



По сумме двух встреч «Реал» переиграл «ПСЖ». В первом матче, который состоялся в Париже, подопечные Почеттино выиграли с минимальным счётом 1:0. В ответной игре, которая завершилась сегодня, 10 марта, «сливочные» одержали волевую победу – 3:1.

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