16-летний форвард «Спортинга» вышел на поле в матче с «Сити» и установил рекорд ЛЧ

16-летний португальский форвард «Спортинга» Родригу Рибейру, вышедший на замену на 89-й минуте ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0, 0:5 общ.) на «Этихаде» (Англия), вписал своё имя в историю турнира, сообщает Goal.
Как отмечает источник, Рибейру стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим на поле в плей-офф турнира. В возрасте 16 лет и 315 дней португалец стал самым молодым игроком, вышедшим в плей-офф Лиги чемпионов, и первым, кто сделал это до того, как ему исполнилось 17 лет.
При этом, стоит отметить, что Родригу не самый молодой игрок, участвовавший в Лиге чемпионов: Юсуфа Мукоко дебютировал на групповом этапе за дортмундскую «Боруссию» в 2020 году в возрасте 16 лет и 18 дней.
В текущем сезоне Родригу Рибейру принял участие лишь в 10 матчах за «Спортинг» (U23), в которых отметился тремя забитыми мячами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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