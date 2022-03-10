Тренер Шпилевский — о возможной работе в РПЛ: все интересные клубы, как правило, заняты

Белорусский тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский признался, что агенты клубов Российской Премьер-Лиги интересовались им, но никаких конкретных предложений не было.

«Кто обращался ко мне? Варианты были, в том числе из западной Европы. Но мне важен единый взгляд с руководством. Я не хочу быть тренером-временщиком. Мне важен долгосрочный проект.

Был ли интерес из РПЛ? Конкретного предложения не было. Агенты звонили, спрашивали. Но не более того. Все интересные клубы, как правило, заняты.

Увольнение из клуба второй Бундеслиги через 7 матчей после прихода? Это моё не первое и не последнее увольнение. Надеюсь, много их не будет. Надо это принимать. Многих даже топ-тренеров в молодом возрасте увольняли. Но они шли дальше. Важно не потерять уверенность, продолжать к себе критически относиться и понимать: футболисты – основные гладиаторы, а не тренер. Наша задача быть их помощниками и доносить свои мысли. Не должно быть такого: я здесь царь, а вы никто. Мы – вместе. Они должны это чувствовать. Уважение можно завоевать за счёт знаний, компетенции, результатами», — сказал Шпилевский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».