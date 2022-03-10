Пети — о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: ещё хуже, чем от «Барселоны» в 2017 году. Непрофессионально

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал вылет «ПСЖ» из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов по футболу.



«После того как «Реал» сравнял счёт, у «ПСЖ» быстро всё разрушилось. Команда потеряла стройность и хладнокровие. Буквально за считаные минуты в действиях игроков появилось отчаяние, а ведь речь идёт об опытных и именитых футболистах. Я очень зол, потому что, на мой взгляд, это непрофессионально. Это ещё хуже, чем то, то случилось в матче с «Барселоной» в 2017 году», – цитирует Пети RMC.



Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев. В первом матче «ПСЖ» одержал победу на своём поле со счётом 1:0 — на 94-й минуте отличился Килиан Мбаппе.