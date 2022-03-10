Эмилио Бутрагеньо: у «Реала» есть вера, мужество и личности. Теперь мы в четвертьфинале

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал проход клуба в четвертьфинал Лиги чемпионов по футболу.



«Мбаппе продемонстрировал, что он определяющий футболист. Очень опасный. Нам нужно наслаждаться тем, что произошло. Это было что-то незабываемое. «Реал» постоянно приближался к «ПСЖ», а затем у нас были две волшебных минуты. У этой команды есть вера, мужество и личности. Теперь мы в четвертьфинале», – цитирует Бутрагеньо пресс-служба УЕФА.



Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев. В первом матче «ПСЖ» одержал победу на своём поле со счётом 1:0 — на 94-й минуте отличился Килиан Мбаппе.