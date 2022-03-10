В «Химках» рассказали о травме Жиркова

Пресс-служба подмосковных «Химок» рассказала о травме Юрия Жиркова, которую футболист получил в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:3).
Сообщается, что футболист уже прошёл медицинское обследование. Он вернётся к тренировкам в общей группе через неделю.
«Мышечная структура не повреждена. Есть небольшое растяжение, но травма несерьёзная. Через неделю футболист приступит к работе в общей группе», — приводит официальный сайт «Химок» слова главного врача команды Николая Зоткина.
Напомним, 6 марта «Химки» встречались с «Локомотивом». Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершился драматичной победой железнодорожников со счётом 3:2. Примечательно, что 4 из 5 голов в этой встрече забили зимние новички команд: Ламкель Зе (дубль) за «Химки»; Вильсон Изидор и Ян Кухта – за «Локомотив».
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