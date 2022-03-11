Педри рассказал, чего «Барселоне» не хватило для победы в матче с «Галатасараем» в ЛЕ
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Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Галатасараем». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 0:0.
«0:0 — это не то, чего мы хотели. Мы хотели победить и забить много голов, однако это было невозможно. У нас не было ритма с мячом. Когда мы перекатывали мяч из стороны в сторону, создавалось пространство. Мы плохо прессинговали. Мы знали, что «Галатасарай» команда, которая хорошо прессингует, что у неё будет мяч. Мы знали, что это будет сложно», — приводит слова Педри Marca.
Ответный матч между «Барселоной» и «Галатасараем» пройдёт 17 марта в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Начало матча – 20:45 мск.
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