Мхитарян – о победе над «Витессом»: выиграть здесь было непросто
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал победу команды над «Витессом» в первом матче 1/8 финала Лиги Конференций (1:0).
«Выиграть здесь было непросто. Гол в конце первого тайма позволил нам лучше обороняться. Было тяжело играть и из-за поля, нам пришлось адаптироваться. Учитывая множество матчей, мы не можем всегда играть одинаково. Мы должны быть готовы к каждой встрече и думать о том, чтобы хорошо выступать постоянно», — цитирует Мхитаряна La Repubblica.
Единственный мяч гостей забил португальский полузащитник «Ромы» Сержиу Оливейра на 45+1 минуте. Ему ассистировал Николо Дзаньоло. Ответный матч между командами пройдёт 17 марта в Риме на стадионе «Олимпико». Начало встречи – 23:00 мск.
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