Мойес: «Вест Хэм» встретился с хорошей европейской командой
Поделиться
Главный тренер английского «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал результат первого матча с испанской «Севильей» в 1/8 финала Лиги Европы (0:1).
«Мы встретились с действительно хорошей европейской командой, опытной командой. «Севилья» играет в хорошем стиле. Я подумал, что сегодня вечером мы были близки к ничьей. Мы должны добиваться нужного результата. В субботу мы могли сыграть вничью с «Ливерпулем». Сегодня мы тоже могли вырвать ничью», — цитирует Мойеса официальный сайт клуба.
Единственный гол в игре на 60-й минуте забил Мунир Эль-Хаддади после передачи Маркоса Акуньи. Ответный матч между «Вест Хэмом» и «Севильей» пройдёт 17 марта в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Начало встречи – 23:00 мск.
Комментарии
- 11 марта 2022
-
04:58
-
04:56
-
04:50
-
04:18
-
04:14
-
04:01
-
03:32
-
03:15
-
02:48
-
02:45
-
02:37
-
02:23
-
02:17
-
01:59
-
01:49
-
01:37
-
01:19
-
00:58
-
00:57
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:26
-
00:17
- 10 марта 2022
-
23:58
-
23:41
-
23:19
-
23:13
-
23:01
-
22:42
-
22:38
-
22:30
-
22:17
-
22:10
-
22:10
Партнерский контент