Мойес: «Вест Хэм» встретился с хорошей европейской командой

Главный тренер английского «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал результат первого матча с испанской «Севильей» в 1/8 финала Лиги Европы (0:1).



«Мы встретились с действительно хорошей европейской командой, опытной командой. «Севилья» играет в хорошем стиле. Я подумал, что сегодня вечером мы были близки к ничьей. Мы должны добиваться нужного результата. В субботу мы могли сыграть вничью с «Ливерпулем». Сегодня мы тоже могли вырвать ничью», — цитирует Мойеса официальный сайт клуба.



Единственный гол в игре на 60-й минуте забил Мунир Эль-Хаддади после передачи Маркоса Акуньи. Ответный матч между «Вест Хэмом» и «Севильей» пройдёт 17 марта в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Начало встречи – 23:00 мск.