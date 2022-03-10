Каррагер — о «ПСЖ»: даже команда U15 такого не допустила бы. Это позор

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о вылете «ПСЖ» из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



«Это стыдно. 11 секунд между вторым и третьим пропущенным голом. Такого бы не произошло, если с «Реалом» играла бы даже команда U15. Это позор. Футболисты на таком уровне должны быть в состоянии держать удар и бороться», – цитирует Каррагера RMC Sport со ссылкой на CBS Sports.



Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев. В первом матче «ПСЖ» одержал победу на своём поле со счётом 1:0 — на 94-й минуте отличился Килиан Мбаппе.