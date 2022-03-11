«Барселона» не забила впервые за 17 матчей. Голевая серия длилась с декабря

«Барселона» не смогла забить впервые за последние 17 матчей. Вчера, 10 марта, подопечные Хави сыграли вничью с «Галатасараем» со счётом 0:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Команды встречались на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания).
В матчах 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» оказалась сильнее «Наполи». «Галатасарай» вышел в 1/8 финала турнира из группы с «Локомотивом», «Лацио» и «Марселем».
Последний матч, когда каталонцы уходили с поля без забитого мяча, был 8 декабря — тогда мюнхенская «Бавария» разгромила «Барселону» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0. После этого команда Хави сумела забить 36 мячей в 17 встречах.
Свой следующий матч «Барселона проведёт 13 марта — в Ла Лиге ей предстоит встреча с «Осасуной».
- 11 марта 2022
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