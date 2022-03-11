«Барселона» не проигрывает 9 матчей — 6 побед, 3 ничьих. Последнее поражение — 20 января

«Барселона» не проигрывает на протяжении 9 последних матчей во всех турнирах. Вчера подопечные Хави сыграли вничью с «Галатасараем» со счётом 0:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Команды встречались на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания).

В матчах 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» оказалась сильнее «Наполи». «Галатасарай» вышел в 1/8 финала турнира из группы с «Локомотивом», «Лацио» и «Марселем».

Последнее поражение каталонцев было датировано 20 января — тогда «Барселона» уступила «Атлетику» из Бильбао» со счётом 2:3. С этого момента «Барселона» одержала 6 побед и три матча сыграла вничью.



Следующий матч «Барселона проведёт 13 марта — ей предстоит встреча с «Осасуной» в рамках 28-го тура испанского чемпионата.