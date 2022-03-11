«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Тухеля из-за возможных проблем «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» обратили внимание на немецкого специалиста в связи с проблемами лондонского клуба, информирует The Telegraph.

Согласно сведениям источника, санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича могут повлечь за собой существенные изменения в стане «аристократов». Однако Томас Тухель пока что сконцентрирован на работе с лондонской командой и не думает о возможной смене клубной прописки.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании наложило санкции на российского бизнесмена и владельца «Челси» Романа Абрамовича, а его активы, включая лондонский футбольный клуб, были заморожены. Из-за этих санкций «аристократы» даже не смогут продавать билеты на свои матчи.