Стало известно, что Хави сказал игрокам «Барселоны» в перерыве матча с «Галатасараем»

Главный тренер «Барселоны» Хави был крайне зол на игроков своей команды в перерыве матча 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Галатасараем» (0:0).

Как информирует El Chiringuito TV, Хави был настолько недоволен игрой своих подопечных, что накричал на них в раздевалке: «Если кто-то здесь не хочет играть, то говорите мне об этом прямо сейчас!»

Примечательно, что в перерыве Хави сделал тройную замену: вместо Рональда Араухо, Нико Гонсалеса и Феррана Торреса вышли Жерар Пике, Серхио Бускетс и Усман Дембеле. В послематчевом комментарии Хави назвал ничейный результат «обидным» и сказал, что «Барселона» прибавила во втором тайме и доминировала.

Ответный матч между «Барселоной» и «Галатасараем» пройдёт 17 марта в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Начало матча – в 20:45 мск.