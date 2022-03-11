Стало известно, что Хави сказал игрокам «Барселоны» в перерыве матча с «Галатасараем»

Главный тренер «Барселоны» Хави был крайне зол на игроков своей команды в перерыве матча 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Галатасараем» (0:0).
Как информирует El Chiringuito TV, Хави был настолько недоволен игрой своих подопечных, что накричал на них в раздевалке: «Если кто-то здесь не хочет играть, то говорите мне об этом прямо сейчас!»
Примечательно, что в перерыве Хави сделал тройную замену: вместо Рональда Араухо, Нико Гонсалеса и Феррана Торреса вышли Жерар Пике, Серхио Бускетс и Усман Дембеле. В послематчевом комментарии Хави назвал ничейный результат «обидным» и сказал, что «Барселона» прибавила во втором тайме и доминировала.
Ответный матч между «Барселоной» и «Галатасараем» пройдёт 17 марта в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Начало матча – в 20:45 мск.
- 11 марта 2022
-
14:01
-
13:56
-
13:49
-
13:41
-
13:30
-
13:16
-
12:57
-
12:55
-
12:39
-
12:34
-
12:23
-
12:13
-
11:56
-
11:47
-
11:42
-
11:31
-
11:27
-
11:23
-
11:16
-
11:12
-
11:09
-
10:47
-
10:42
-
10:29
-
10:29
-
10:23
-
10:13
-
10:03
-
10:02
-
09:42
-
09:39
-
09:30
-
09:23
-
08:49
-
08:30