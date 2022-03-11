Бруно Фукс: череда неудач в России закончилась. Теперь готов показать всё, на что способен

Защитник ЦСКА Бруно Фукс поделился своими целями и задачами на отрезок карьеры в российском клубе.
«Зимой бразильские медиа говорили, что я могу вернуться — якобы меня предлагали «Фламенго». Но я прекрасно знал: этого не произойдёт. Я должен играть здесь. ЦСКА инвестировал в меня, предоставил огромный кредит доверия. Уйти зимой никак не мог — ещё ничего не продемонстрировал, не оправдал ожиданий.
Даже не смотрю в сторону этих новостей, мне это неинтересно. Это просто бред. Череда неудач в России закончилась. Теперь я готов показать всё, на что способен. Хочу этого больше всего на свете», — цитирует Фукса Sport24.
Бруно Фукс — воспитанник «Интернасьонала». Футболист перешёл в московский ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера Фукса составила € 8 млн. Защитник подписал с московским клубом контракт до 2025 года. Фукс стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии на Олимпиаде-2020.
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