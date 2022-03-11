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Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Зенита» с «Крыльями Советов»

Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Зенита» с «Крыльями Советов»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей встречи 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Поле одинаковое для всех — и для нас, и для «Крыльев». Если погодные условия ухудшаются, игра становится проще, созидать становится сложнее, но эти условия будут одинаковыми для обеих команд. Мы много раз играли в такую погоду, и я думаю, что это не станет проблемой ни для нас, ни для «Крыльев».

Не думаю, что команда сильно изменилась: кто-то ушёл, кто-то пришёл, но в общем состав остался примерно тем же. Новички качественно заменили футболистов, которые покинули команду.

Думаю, что последний матч несколько уступал в интенсивности. Это связано с тем, что «Уфа» достаточно низко оборонялась, и такую защиту сложно было вскрывать, но, возможно, и с тем, что состояние сейчас чуть хуже, чем в предыдущих матчах. Мы посмотрим и в следующей встрече поймём, догадки ли это или же действительно команда немного подсела», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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