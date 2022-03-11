Сергей Семак: Клаудиньо и Кузяев готовы к матчу с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов перед матчем 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».
«Клаудиньо хорошо себя чувствует и готов к предстоящему матчу. Далер Кузяев тренируется в общей группе и готов сыграть. Шанс есть у всех футболистов, которые готовятся к игре. Тех, кто будет в стартовом составе или выйдет на замену, мы определим исходя из состояния футболистов и течения матча.
В течение нескольких недель Даниил Одоевский будет заниматься вместе с полевыми игроками, потому что пока его состояние не позволяет ему работать по вратарской программе. Ноги у него целы — это важно. Что касается сроков, то несколько недель ему придётся пропустить, это точно», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 11 марта 2022
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