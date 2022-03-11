Илья Геркус — о санкциях в отношении «Челси»: Абрамовича просто грабят

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о санкциях в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича.
«Получается, что правительство Великобритании забирает все активы у Абрамовича. Человека просто грабят. Тут очень страшная ситуация. По клубу нанесён тяжелейший удар. Новые владельцы и все существующие иностранные владельцы будут с огромным недоверием смотреть на эти инвестиции. Человек вкладывал свои деньги, своё время, вывел клуб в лидеры английского и мирового футбола. Его в один день просто отменили. Абрамович был готов? Это хороший повод для грабежа.
«Челси» нельзя тратить много денег на выезд? В России московский клуб просто по городу едет на автобусе, а если другая игра — это чартер. Чартер стоит 2-6 млн рублей туда-обратно, плюс гостиница, плюс питание. Думаю, «Челси» найдёт способ выкрутиться, но это издевательство. Так делают, когда банкротят компанию. Говорят, что тратиться только на скрепки, на копирование и больше 10 тыс. рублей нельзя. Билеты ещё нельзя продавать. Это же деньги в дом. Почему нельзя продавать? Понятно, что игроки скинутся и как-то полетят в Лилль. Выглядит как издевательство. Это некрасиво по отношению к болельщикам и игрокам. Выводят команду и говорят: «Раз у вас был русский владелец, давайте поужинаем. Что с вами сделать? Во-первых, вы будете ездить на выезд за 20 тыс. Ещё форму не будете стирать, а станете забирать её домой».
На что жить клубу? Призовые за еврокубки, за трансляции от лиги. Какое-то время они продержатся. Это не вопрос тактики. Один-два-три месяца. До конца сезона они дотянут. Рейдерский захват? Нет, это следствие того, что на Абрамовича накладываются санкции. Дальше уже механика. Это не захват. Клуб сдаст вниз. Ближе к лету игроки будут оглядываться в сторону. Не знаю, как можно переподписывать или привлекать новых игроков. «У нас есть команда, не хотите к нам в «Челси»? Им скажут: «Нет, спасибо!». Думаю, что спорить за чемпионство они не смогут.
Банкротство? Такое бывает. «Лидс» также банкротили. Были яркие клубы, которые можно было спасти, но им не помогали. Никакие заслуги, усилия не считаются в Великобритании. Они говорят, что Абрамович всё равно чужой человек», — сказал Геркус в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что лондонский клуб может быть признан банкротом, если Абрамович не продаст его до 31 мая. Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за сумму около € 150 млн.
- 11 марта 2022
-
15:29
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:43
-
14:34
-
14:29
-
14:12
-
14:01
-
13:56
-
13:49
-
13:41
-
13:30
-
13:16
-
12:57
-
12:55
-
12:39
-
12:34
-
12:23
-
12:13
-
11:56
-
11:47
-
11:42
-
11:31
-
11:27
-
11:23
-
11:16
-
11:12
-
11:09
-
10:47
-
10:42
-
10:29
-
10:29
-
10:23
-
10:13