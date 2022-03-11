Илья Геркус — о санкциях в отношении «Челси»: Абрамовича просто грабят

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о санкциях в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича.



«Получается, что правительство Великобритании забирает все активы у Абрамовича. Человека просто грабят. Тут очень страшная ситуация. По клубу нанесён тяжелейший удар. Новые владельцы и все существующие иностранные владельцы будут с огромным недоверием смотреть на эти инвестиции. Человек вкладывал свои деньги, своё время, вывел клуб в лидеры английского и мирового футбола. Его в один день просто отменили. Абрамович был готов? Это хороший повод для грабежа.



«Челси» нельзя тратить много денег на выезд? В России московский клуб просто по городу едет на автобусе, а если другая игра — это чартер. Чартер стоит 2-6 млн рублей туда-обратно, плюс гостиница, плюс питание. Думаю, «Челси» найдёт способ выкрутиться, но это издевательство. Так делают, когда банкротят компанию. Говорят, что тратиться только на скрепки, на копирование и больше 10 тыс. рублей нельзя. Билеты ещё нельзя продавать. Это же деньги в дом. Почему нельзя продавать? Понятно, что игроки скинутся и как-то полетят в Лилль. Выглядит как издевательство. Это некрасиво по отношению к болельщикам и игрокам. Выводят команду и говорят: «Раз у вас был русский владелец, давайте поужинаем. Что с вами сделать? Во-первых, вы будете ездить на выезд за 20 тыс. Ещё форму не будете стирать, а станете забирать её домой».



На что жить клубу? Призовые за еврокубки, за трансляции от лиги. Какое-то время они продержатся. Это не вопрос тактики. Один-два-три месяца. До конца сезона они дотянут. Рейдерский захват? Нет, это следствие того, что на Абрамовича накладываются санкции. Дальше уже механика. Это не захват. Клуб сдаст вниз. Ближе к лету игроки будут оглядываться в сторону. Не знаю, как можно переподписывать или привлекать новых игроков. «У нас есть команда, не хотите к нам в «Челси»? Им скажут: «Нет, спасибо!». Думаю, что спорить за чемпионство они не смогут.



Банкротство? Такое бывает. «Лидс» также банкротили. Были яркие клубы, которые можно было спасти, но им не помогали. Никакие заслуги, усилия не считаются в Великобритании. Они говорят, что Абрамович всё равно чужой человек», — сказал Геркус в эфире телеканала «Матч ТВ».



Ранее сообщалось, что лондонский клуб может быть признан банкротом, если Абрамович не продаст его до 31 мая. Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за сумму около € 150 млн.

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