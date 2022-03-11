Критерии вручения «Золотого мяча» изменят

Критерии, в соответствии с которыми вручался «Золотой мяч», будут изменены в ближайшее время. Причиной изменения критериев является желание сделать принципы вручения более понятными и прозрачными для зрителей. Об этом сообщает L'Équipe.
Первое: будут учитываться результаты футболистов за сезон, а не за календарный год. Поэтому в этом году «Золотой мяч» будет вручаться по итогам текущего сезона. Результаты ЧМ в Катаре будут учитываться при вручении награды в следующем году. Второе изменение: голосовать теперь смогут только представители стран из топ-100 рейтинга ФИФА. В-третьих, главным критерием теперь станут индивидуальные достижения. Титулы будут вторым по важности аспектом.
Текущим обладателем награды является нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.
- 11 марта 2022
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