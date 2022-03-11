Смородская — об идее расширения РПЛ: откуда возьмутся деньги?

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об идее расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.
«Если Лигу расширят — неплохо. Но я не пойму, откуда возьмутся деньги на содержание всего? Тем более в нынешней ситуации. Поживём — увидим», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее стало известно, что в Российской Премьер-Лиге с сезона-2022/2023 с большой долей вероятности будет 18 команд. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Этот вопрос обсуждался на последнем собрании Российской Премьер-Лиги. Решение было отложено, но никто из представителей клубов не сомневается, что количество участников будет увеличено.
Если комитет организации утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/2022 из Премьер-лиги не вылетит ни одна команда. Исполком РФС состоится 23 марта. На данный момент, согласно регламенту, из РПЛ вылетают две команды, занявшие последние места. Клубы, расположившиеся на 13-м и 14-м местах, попадают в стыковые матчи.
- 11 марта 2022
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