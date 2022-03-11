Леонардо сказал игрокам «ПСЖ», что они заслуживают победу в Лиге чемпионов

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо сказал игрокам команды, что они заслуживают победу в Лиге чемпионов. Он выступил сегодня перед футболистами, информирует RMC Sport.
Менеджер заверил игроков, что они заслужили победу в Лиге Чемпионов, и попытался успокоить футболистов после вылета из турнира.
Леонардо просил добиться тех побед, которых недостаёт для триумфа в чемпионате Франции, а также сказал, что время игроков «ПСЖ» в еврокубках ещё придёт.
«ПСЖ» вылетел из текущего розыгрыша Лиги Чемпионов, уступив в ответном матче 1/8 финала мадридскому «Реалу» со счётом 1:3. Встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу». За парижан голом отметился Килиан Мбаппе. У «Реала» хет-трик на свой счёт записал Карим Бензема. В первой игре 1/8 финала «ПСЖ» одержал победу со счётом 1:0.
- 11 марта 2022
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