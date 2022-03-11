В «Оренбурге» выступили за расширение РПЛ до 18 команд

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин выступил за расширение Российской Премьер-Лиги до 18 команд.
«С учётом всех обстоятельств, которые имеют место на сегодняшний день, необходимо расширить РПЛ до 18 команд. Две первые команды из ФНЛ выходят напрямую, а клубы, занявшие третье и четвёртое место, играют стыковые матчи с 15-м и 16-м местом из РПЛ. В прошлом году мы уже предлагали расширение, когда с нами случилось фиаско — в то время никто не хотел слушать. Тему давно муссируют, наверняка междусобойчики и определённые обсуждения в РПЛ уже были», — сказал президент «Оренбурга» Василий Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее стало известно, что в Российской Премьер-Лиге с сезона-2022/2023 с большой долей вероятности будет 18 команд. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
- 11 марта 2022
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