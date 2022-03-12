«Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» и продлил беспроигрышную серию до пяти матчей

Сегодня, 12 марта, в матче 28-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Пьер-Моруа» в Лилле местная команда встречалась с «Сент-Этьеном». Встреча закончилась нулевой ничьей со счётом 0:0. «Лилль» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей.
Главным арбитром матча был Флоран Батта, его ассистентами – Эрван Фенжан и Филипп Жеанн. Резервным арбитром выступил Николя Рейнвилл.
«Лилль» набрал 43 очка и поднялся на шестую позицию турнирной таблицы чемпионата Франции. «Сент-Этьен» с 26 очками обошёл «Труа» и поднялся на 16-е место. От зоны вылета «Сент-Этьен» отделяет 2 очка. Лидером соревнований является «ПСЖ», набравший 62 очка.
В следующем туре «Лилль» на выезде встретится с «Нантом». «Сент-Этьен» на домашнем поле примет своего прямого конкурента по Лиге 1 «Труа».
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