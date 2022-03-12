Булыкин — о дерби с ЦСКА: «Локомотиву» нужно показать, кто в доме хозяин

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«По подбору футболистов «Локомотив» очень хорошая команда, тем более сегодня играет дома. В матче с ЦСКА расцениваю шансы 50 на 50. Как сложится результат, узнаем вечером, но нас ждёт очень жаркий матч. Думаю, нас ждёт результативная игра и настоящее дерби.



В предыдущих матчах армейцы показали, что они выглядят хорошо, новички себя проявляют. С первых минут «Локомотиву» нужно показать, кто в доме хозяин, не отходить от своей стратегии прессинга на чужой половине поля и активных действий впереди. Тогда у «Локомотива» есть шанс хорошо сыграть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 12 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00.