Актёр Баринов: для «Локомотива» ничья в матче с ЦСКА будет подарком судьбы

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Я болею сегодня за ничью. Разве можно тут верить в победу «Локомотива»? Ничья в нынешней ситуации будет чудом для команды, как победа. То, что сейчас творят в «Локомотиве»… Ничья в матче с ЦСКА будет подарком судьбы.



У ЦСКА команда бежит, есть новые качественные игроки. Как «Локомотиву» надо сыграть, чтобы победить ЦСКА? Так, как он не умеет — хорошо», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 12 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00.