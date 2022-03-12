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«Трудно спать по ночам». Почеттино — о переживаниях из-за вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов

«Трудно спать по ночам». Почеттино — о переживаниях из-за вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о переживаниях после вылета из Лиги чемпионов.

«Как я себя чувствую? Неважно. Мне плохо, я плохо себя чувствую, ощущаю ярость. Мне трудно спать по ночам, чувствую дискомфорт. Но у нас есть другая ответственность — достойное выступление в чемпионате. Я думаю об этом.

Это разочарование затронуло всю команду. Мы должны найти мотивацию, чтобы выиграть чемпионат страны. Нужна мотивация, чтобы двигаться вперёд. Мы должны думать о каждом следующем матче и стремиться выступать как можно лучше», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встречался с «Реалом». В первой игре парижане одержали победу со счётом 1:0, а второй матч завершился победой мадридцев со счётом 3:1.

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