Хавбек «Динамо» Фомин забил с 11-метрового «Арсеналу». Он реализовал 21-й пенальти из 21

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, забивший в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с тульским «Арсеналом» (заканчивается второй тайм, счёт игры — 3:1), забил 21-й пенальти из 21 в карьере на высшем уровне.

Напомним, Дмитрий, которому в среду, 2 марта, исполнилось 25 лет, выступает за московское «Динамо» с лета 2020 года. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн. В составе бело-голубых он принял участие в 55 матчах, в которых забил 17 мячей.



С 2020 года Фомин вызывается в сборную России, за которую провёл восемь встреч, в которых не сумел забить ни одного мяча.