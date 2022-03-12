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Дубль Мораты помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию»

Дубль Мораты помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию»
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В Генуе завершился матч 29-го тура итальянской Серии А. «Сампдория» принимала «Ювентус». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1. Счёт в этом матче был открыт на 23-й минуте, Майя Йосида отправил мяч в собственные ворота. На 34-й минуте преимущество туринцев удвоил Альваро Мората, он реализовал 11-метровый удар.

На 74-й минуте Антонио Кандрева не реализовал 11-метровый удар, упустив шанс сократить отставание в счёте. На 84-й минуте Абдельхамид Сабири отыграл один мяч. Но на 88-й минуте Мората оформил дубль.

«Ювентус» набрал 56 очков. Туринцы находятся на 4-м месте в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» располагается на 16-м месте. Генуэзцы набрали 26 очков. «Ювентус» одержал уже три победы подряд.

Италия - Серия А. 29-й тур
12 марта 2022, суббота. 20:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
1 : 3
Ювентус
Турин
0:1 Йосида – 23' (автогол)   0:2 Мората – 34' (пен)   1:2 Сабири – 84'   1:3 Мората – 88'
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