Дубль Мораты помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию»
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В Генуе завершился матч 29-го тура итальянской Серии А. «Сампдория» принимала «Ювентус». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1. Счёт в этом матче был открыт на 23-й минуте, Майя Йосида отправил мяч в собственные ворота. На 34-й минуте преимущество туринцев удвоил Альваро Мората, он реализовал 11-метровый удар.
На 74-й минуте Антонио Кандрева не реализовал 11-метровый удар, упустив шанс сократить отставание в счёте. На 84-й минуте Абдельхамид Сабири отыграл один мяч. Но на 88-й минуте Мората оформил дубль.
«Ювентус» набрал 56 очков. Туринцы находятся на 4-м месте в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» располагается на 16-м месте. Генуэзцы набрали 26 очков. «Ювентус» одержал уже три победы подряд.
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