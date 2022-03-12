Дубль Мораты помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию»

В Генуе завершился матч 29-го тура итальянской Серии А. «Сампдория» принимала «Ювентус». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1. Счёт в этом матче был открыт на 23-й минуте, Майя Йосида отправил мяч в собственные ворота. На 34-й минуте преимущество туринцев удвоил Альваро Мората, он реализовал 11-метровый удар.



На 74-й минуте Антонио Кандрева не реализовал 11-метровый удар, упустив шанс сократить отставание в счёте. На 84-й минуте Абдельхамид Сабири отыграл один мяч. Но на 88-й минуте Мората оформил дубль.



«Ювентус» набрал 56 очков. Туринцы находятся на 4-м месте в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» располагается на 16-м месте. Генуэзцы набрали 26 очков. «Ювентус» одержал уже три победы подряд.