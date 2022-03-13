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Погба – о Роналду: в «Манчестер Юнайтед» играет лучший нападающий в истории

Погба – о Роналду: в «Манчестер Юнайтед» играет лучший нападающий в истории
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о критике в адрес своего одноклубника Криштиану Роналду после матча 29-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

«Роналду был великолепен. Думаю, это все, что нам было нужно — реакция. Мы забили прекрасные голы. Даже когда мы пропустили гол, мы отыгрались и забили снова. Ментальность сегодня снова была на высоте. Все знают Криштиану — нет необходимости говорить о нем. Это то, что он делает. Он не играл в последней игре, но он вернулся и забил три гола. Все счастливы. Это толчок. Нам это было необходимо. Мы хотим попасть в четвёрку, и это были соперники, которые тоже стремятся в четвёрку. Это была хорошая победа и хорошее выступление», — цитирует Погба ВВС.

Матч завершился победой манкунианцев со счётом 3:2. После победы над «шпорами» «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице АПЛ с 50 очками в 29 матчах.

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