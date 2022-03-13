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Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» над «Сампдорией» в Серии А

Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» над «Сампдорией» в Серии А
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу команды над «Сампдорией» (3:1) в матче 29-го тура Серии А.

«Сегодня команда поработала хорошо. Нам нужно грамотнее действовать, когда мы контролируем ход встречи. Мы должны снижать темп и делать рывки под вертикальные передачи. Нам следует понять, когда стоит побыть терпеливыми и дождаться подходящего момента.

«Сампдория» – непростая команда. Нам нужна была эта победа для того, чтобы закрепиться на четвёртом месте в чемпионате и подготовиться к игре с «Вильярреалом» наилучшим образом», — цитирует Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.

После 29 матчей на счету «Ювентуса» 56 очков в Серии А. Туринцы находятся на 4-м месте в турнирной таблице. «Сампдория» располагается на 16-м месте. Генуэзцы набрали 26 баллов.

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