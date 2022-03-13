Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» над «Сампдорией» в Серии А

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу команды над «Сампдорией» (3:1) в матче 29-го тура Серии А.
«Сегодня команда поработала хорошо. Нам нужно грамотнее действовать, когда мы контролируем ход встречи. Мы должны снижать темп и делать рывки под вертикальные передачи. Нам следует понять, когда стоит побыть терпеливыми и дождаться подходящего момента.
«Сампдория» – непростая команда. Нам нужна была эта победа для того, чтобы закрепиться на четвёртом месте в чемпионате и подготовиться к игре с «Вильярреалом» наилучшим образом», — цитирует Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.
После 29 матчей на счету «Ювентуса» 56 очков в Серии А. Туринцы находятся на 4-м месте в турнирной таблице. «Сампдория» располагается на 16-м месте. Генуэзцы набрали 26 баллов.
- 13 марта 2022
-
02:09
-
02:05
-
01:52
-
01:36
-
01:14
-
01:00
-
00:59
-
00:59
-
00:58
-
00:54
-
00:46
-
00:43
-
00:27
-
00:27
- 12 марта 2022
-
23:57
-
23:52
-
23:50
-
23:49
-
23:46
-
23:38
-
23:28
-
23:20
-
23:17
-
23:17
-
23:05
-
22:54
-
22:44
-
22:41
-
22:38
-
22:26
-
22:22
-
22:22
-
22:20
-
22:20
-
22:16