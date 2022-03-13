Тренер Погба: считаю, что в конце июня он больше не будет игроком «МЮ»

Личный тренер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, которого все знают как Медди, сообщил, что игрок с большой долей вероятности покинет клуб летом.



«Считаю, что в конце июня он больше не будет игроком «Манчестер Юнайтед». Думаю, ему лучше искать другое место. Возможно, они тоже хотят обновить состав. Нужно попробовать новые эмоции, новые вызовы, новые условия.



Сейчас у них хорошая команда. Проблема в том, что нет результата. Он хочет бороться за трофеи. Погба может вернуться в «Ювентус», у него хорошие отношения с клубом», — цитирует тренера Calciomercato со ссылкой на Ilbianconero.



В текущем сезоне Погба сыграл за «МЮ» 22 матча, забив 1 гол. После 29 игр на счету «красных дьяволов» 50 очков в АПЛ. Команда находится на 4-м месте в турнирной таблице.

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