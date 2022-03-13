Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Погба: считаю, что в конце июня он больше не будет игроком «МЮ»

Тренер Погба: считаю, что в конце июня он больше не будет игроком «МЮ»
Комментарии

Личный тренер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, которого все знают как Медди, сообщил, что игрок с большой долей вероятности покинет клуб летом.

«Считаю, что в конце июня он больше не будет игроком «Манчестер Юнайтед». Думаю, ему лучше искать другое место. Возможно, они тоже хотят обновить состав. Нужно попробовать новые эмоции, новые вызовы, новые условия.

Сейчас у них хорошая команда. Проблема в том, что нет результата. Он хочет бороться за трофеи. Погба может вернуться в «Ювентус», у него хорошие отношения с клубом», — цитирует тренера Calciomercato со ссылкой на Ilbianconero.

В текущем сезоне Погба сыграл за «МЮ» 22 матча, забив 1 гол. После 29 игр на счету «красных дьяволов» 50 очков в АПЛ. Команда находится на 4-м месте в турнирной таблице.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Аллегри ответил на вопрос о возможном подписании Погба в «Ювентус»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022